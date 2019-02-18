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Новая матрешка

Русь,

Русь вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1116 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 014
Ставка
6,05%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1116 дней
от 10 000 ₽ 6,05
  • предусмотрено пять периодов начисления процентов: с первого по 93 день - 4,8%, с 94 по 186 день - 5%, со 187 по 372 день - 5,8%, с 373 по 744 день - 6%, с 745 по 1 116 день - 6,8% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • иные

3 000 рублей; со счетов физических лиц, открытых в банке

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая матрешка» в 2 городах России
6 881
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ОГРН
1025600001217
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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