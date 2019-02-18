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иные 3 000 рублей; со счетов физических лиц, открытых в банке Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.