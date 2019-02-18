Новая матрешка
Русь,
Русь вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1116 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 014 ₽
Ставка
6,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1116 дней
|от 10 000 ₽
|6,05
- предусмотрено пять периодов начисления процентов: с первого по 93 день - 4,8%, с 94 по 186 день - 5%, со 187 по 372 день - 5,8%, с 373 по 744 день - 6%, с 745 по 1 116 день - 6,8% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- иные
3 000 рублей; со счетов физических лиц, открытых в банке
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новая матрешка» в 2 городах России
6 881
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- ОГРН
- 1025600001217
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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