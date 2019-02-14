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Комфортный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
102 042
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 395 дней 540 дней 750 дней
от 30 000 ₽ 5,5 5,65 5,5 5,35
от 200 000 ₽ 5,65 5,8 5,65 5,5
от 700 000 ₽ 5,8 5,95 5,8 5,65
от 1 500 000 ₽ 5,95 6,1 5,95 5,8
181 день 395 дней 540 дней 750 дней
от 1 000 $ 0,15 0,3 0,2
от 6 000 $ 0,3 0,5 0,3
от 20 000 $ 0,4 0,6 0,4
от 50 000 $ 0,5 0,7 0,5
181 день 395 дней 540 дней 750 дней
от 1 000 € 0,01 0,05 0,1
от 6 000 € 0,01 0,1 0,1
от 20 000 € 0,01 0,1 0,15
от 50 000 € 0,01 0,1 0,15

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • по вкладам на срок 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;
  • на 395, 540 и 750 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 30 000, 200 000, 700 000 или 1500 000 рублей; 1000, 6 000, 20 000 или 50 000 долларов/евро (неснижаемый остаток определяется вкладчиком самостоятельно в момент заключения договора вклада и не меняется в течение всего срока)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 27 городах России
34 170
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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