Комфортный
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 042 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|395 дней
|540 дней
|750 дней
|от 30 000 ₽
|5,5
|5,65
|5,5
|5,35
|от 200 000 ₽
|5,65
|5,8
|5,65
|5,5
|от 700 000 ₽
|5,8
|5,95
|5,8
|5,65
|от 1 500 000 ₽
|5,95
|6,1
|5,95
|5,8
|181 день
|395 дней
|540 дней
|750 дней
|от 1 000 $
|0,15
|0,3
|—
|0,2
|от 6 000 $
|0,3
|0,5
|—
|0,3
|от 20 000 $
|0,4
|0,6
|—
|0,4
|от 50 000 $
|0,5
|0,7
|—
|0,5
|181 день
|395 дней
|540 дней
|750 дней
|от 1 000 €
|0,01
|0,05
|—
|0,1
|от 6 000 €
|0,01
|0,1
|—
|0,1
|от 20 000 €
|0,01
|0,1
|—
|0,15
|от 50 000 €
|0,01
|0,1
|—
|0,15
максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- по вкладам на срок 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;
- на 395, 540 и 750 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 30 000, 200 000, 700 000 или 1500 000 рублей; 1000, 6 000, 20 000 или 50 000 долларов/евро (неснижаемый остаток определяется вкладчиком самостоятельно в момент заключения договора вклада и не меняется в течение всего срока)
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 27 городах России
34 170
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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