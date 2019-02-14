Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам на срок 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;

на 395, 540 и 750 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 30 000, 200 000, 700 000 или 1500 000 рублей; 1000, 6 000, 20 000 или 50 000 долларов/евро (неснижаемый остаток определяется вкладчиком самостоятельно в момент заключения договора вклада и не меняется в течение всего срока) Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 15:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.