Особый статус
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 825 248 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 3 000 000 ₽
|6
|6,05
|5,75
|от 15 000 000 ₽
|6,05
|6,15
|5,8
|от 60 000 000 ₽
|6,1
|6,2
|5,85
|от 150 000 000 ₽
|6,15
|6,25
|5,9
|от 500 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|5,95
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 50 000 $
|1,4
|2
|2
|от 150 000 $
|1,5
|2,1
|2,1
|от 1 500 000 $
|1,5
|2,1
|2,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 50 000 €
|0,01
|0,01
|0,21
|от 150 000 €
|0,01
|0,01
|0,21
|от 1 500 000 €
|0,01
|0,01
|0,21
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
если в результате расходных операций сумма вклада переходит в иную суммовую градацию, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, проценты начисляются исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 181 дня проценты на сумму вклада начисляются за фактический срок по ставке, действующей для вкладов на срок 91-180 дней
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый статус» в 48 городах России
14 812
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Название
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