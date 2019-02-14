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Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
15 825 248
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 3 000 000 ₽ 6 6,05 5,75
от 15 000 000 ₽ 6,05 6,15 5,8
от 60 000 000 ₽ 6,1 6,2 5,85
от 150 000 000 ₽ 6,15 6,25 5,9
от 500 000 000 ₽ 6,2 6,3 5,95
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 50 000 $ 1,4 2 2
от 150 000 $ 1,5 2,1 2,1
от 1 500 000 $ 1,5 2,1 2,1
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 50 000 € 0,01 0,01 0,21
от 150 000 € 0,01 0,01 0,21
от 1 500 000 € 0,01 0,01 0,21
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

если в результате расходных операций сумма вклада переходит в иную суммовую градацию, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, проценты начисляются исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 181 дня проценты на сумму вклада начисляются за фактический срок по ставке, действующей для вкладов на срок 91-180 дней

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый статус» в 48 городах России
14 812
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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