Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно если в результате расходных операций сумма вклада переходит в иную суммовую градацию, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, проценты начисляются исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня проценты на сумму вклада начисляются за фактический срок по ставке, действующей для вкладов на срок 91-180 дней Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 11.02.2019 14:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.