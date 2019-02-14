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Мобильный

Балтинвестбанк,

Балтинвестбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 6 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
294 903
Ставка
5,9%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
12 мес.
от 6 000 ₽ 5,7
от 5 000 000 ₽ 5,9
12 мес.
от 200 $ 0,1
от 70 000 $ 0,2
12 мес.
от 200 € 0,1
от 70 000 € 0,2

максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме вклада, увеличенной на 15 000 000 рублей/ 200 000 долларов или евро в зависимости от валюты вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до трех месяцев - по ставке 2,7% годовых (от 6 000 рублей) и 2,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%; от трех до 12 месяцев - по ставке 3,7% годовых (от 6 000 рублей) и 3,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 1 городе России
13 251
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Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
Сайт
www.baltinvestbank.com
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Телефоны
8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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