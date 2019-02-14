до трех месяцев - по ставке 2,7% годовых (от 6 000 рублей) и 2,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%; от трех до 12 месяцев - по ставке 3,7% годовых (от 6 000 рублей) и 3,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%