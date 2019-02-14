Мобильный
Балтинвестбанк,
Балтинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 6 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
294 903 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|12 мес.
|от 6 000 ₽
|5,7
|от 5 000 000 ₽
|5,9
|12 мес.
|от 200 $
|0,1
|от 70 000 $
|0,2
|12 мес.
|от 200 €
|0,1
|от 70 000 €
|0,2
максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме вклада, увеличенной на 15 000 000 рублей/ 200 000 долларов или евро в зависимости от валюты вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до трех месяцев - по ставке 2,7% годовых (от 6 000 рублей) и 2,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%; от трех до 12 месяцев - по ставке 3,7% годовых (от 6 000 рублей) и 3,8% годовых (от 5 000 000 рублей), в долларах/евро - 0,01%
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 1 городе России
13 251
Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
- Сайт
- www.baltinvestbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 333-93-93 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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