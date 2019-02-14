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Ежемесячный доход

Энергомашбанк,

Энергомашбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
221 868
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 367 дней от 368 до 730 дней
от 5 000 ₽ 4,5 5,5 6 6,25
от 500 000 ₽ 4,8 6,5 6,8 7
от 3 000 000 ₽ 5,5 6,8 7 7,1
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 367 дней от 368 до 730 дней
от 100 $ 0,1 0,1 0,1 0,1
от 15 000 $ 0,1 0,1 0,1 0,1
от 100 000 $ 0,1 0,1 0,1 0,1
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 367 дней от 368 до 730 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 12 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 100 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход» в 1 городе России
10 066
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
ОГРН
1027800001261
Сайт
www.energomashbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-50-60 — единая справочная служба

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