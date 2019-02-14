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Валютный запас

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,50%
Сумма
от 300 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 $
Ставка
2,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 300 $ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 300 дней с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный запас» в 26 городах России
7 714
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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