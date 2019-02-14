Копилка!
Кольцо Урала,
Кольцо Урала вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
358 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
- четыре периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 7% в рублях, с 91 по 180 день - 7,5% в рублях, с 181 по 1080 дней - 3,5% в рублях, с 1081 по 2160 день - 1% в рублях;
- указана средняя годовая ставка за полные 180 дней размещения денежных средств во вкладе;
- за 2 160 дней процентная ставка составит 2,56% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- договор заключается на 2 160 дней
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
- возможно открытие вклада с повышенной ставкой в рублях при условии оформления договора страхования по программе «страхования имущества»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- в течение первых 90 дней срока действия договора;
- при одновременном заключении вклада «Копилка!» по повышенной ставке с оформлением договора страхования по программе «страхования имущества», остаток на вкладе после пополнения не должен превышать 500 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
один раз в каждые 180 календарных дней, но не более 10% от суммы вклада на момент совершения операции
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждые полные 90 дней проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка!» в 31 городе России
13 489
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
- ОГРН
- 1026600001955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 500-50-11 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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