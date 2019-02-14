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Копилка!

Кольцо Урала,

Кольцо Урала вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
358
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 10 000 ₽ 7,25
  • четыре периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 7% в рублях, с 91 по 180 день - 7,5% в рублях, с 181 по 1080 дней - 3,5% в рублях, с 1081 по 2160 день - 1% в рублях;
  • указана средняя годовая ставка за полные 180 дней размещения денежных средств во вкладе;
  • за 2 160 дней процентная ставка составит 2,56% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • договор заключается на 2 160 дней
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
  • возможно открытие вклада с повышенной ставкой в рублях при условии оформления договора страхования по программе «страхования имущества»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • в течение первых 90 дней срока действия договора;
  • при одновременном заключении вклада «Копилка!» по повышенной ставке с оформлением договора страхования по программе «страхования имущества», остаток на вкладе после пополнения не должен превышать 500 000 рублей
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

один раз в каждые 180 календарных дней, но не более 10% от суммы вклада на момент совершения операции

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные 90 дней проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка!» в 31 городе России
13 489
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ОГРН
1026600001955
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