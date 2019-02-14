Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия договор заключается на 2 160 дней

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);

возможно открытие вклада с повышенной ставкой в рублях при условии оформления договора страхования по программе «страхования имущества» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 90 дней срока действия договора;

при одновременном заключении вклада «Копилка!» по повышенной ставке с оформлением договора страхования по программе «страхования имущества», остаток на вкладе после пополнения не должен превышать 500 000 рублей Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в каждые 180 календарных дней, но не более 10% от суммы вклада на момент совершения операции Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные 90 дней проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 14:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.