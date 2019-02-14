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Универсальный

Джей энд Ти Банк,

Джей энд Ти Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
24 139
Ставка
4,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 000 ₽ 4,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Mastercard
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей; прекращается за 31 день до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 1 городе России
6 559
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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