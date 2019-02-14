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Магнус

Джей энд Ти Банк,

Джей энд Ти Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
34 732
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта MasterCard
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 181 дня - по ставке "До востребования";
  • со 181 до 270 дней - по ставке 1,9%;
  • с 271 до 366 дней - по ставке 4,9% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 13:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Магнус» в 1 городе России
44 961
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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