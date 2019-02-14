Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты бесплатно выпускается банковская карта MasterCard Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 181 дня - по ставке "До востребования";

со 181 до 270 дней - по ставке 1,9%;

с 271 до 366 дней - по ставке 4,9% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 13:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.