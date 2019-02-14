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SIAB-VIP

СИАБ,

СИАБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
174 942
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 2 500 000 ₽ 7
365 дней
от 100 000 $ 2,5
365 дней
от 100 000 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
сумма вклада и начисленных процентов при закрытии вклада могут конвертироваться в другие валюты (рубли, доллары, евро) по льготному курсу; в подарок предоставляется пластиковая карта премиального класса
Капитализация
нет
Особые условия
  • при открытии вклада подключается пакет услуг «SIAB-Premium»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 91 дня ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «SIAB-VIP» в 2 городах России
8 448
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87

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