Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования сумма вклада и начисленных процентов при закрытии вклада могут конвертироваться в другие валюты (рубли, доллары, евро) по льготному курсу; в подарок предоставляется пластиковая карта премиального класса Капитализация нет Особые условия при открытии вклада подключается пакет услуг «SIAB-Premium» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 91 дня ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 19:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.