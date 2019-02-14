SIAB-VIP
СИАБ,
СИАБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
174 942 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 2 500 000 ₽
|7
|365 дней
|от 100 000 $
|2,5
|365 дней
|от 100 000 €
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
сумма вклада и начисленных процентов при закрытии вклада могут конвертироваться в другие валюты (рубли, доллары, евро) по льготному курсу; в подарок предоставляется пластиковая карта премиального класса
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- при открытии вклада подключается пакет услуг «SIAB-Premium»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 91 дня ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 19:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «SIAB-VIP» в 2 городах России
8 448
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Сайт
- www.siab.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87
Специальные предложения
по вкладам
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