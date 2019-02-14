Веста - Кошелек
Веста,
Веста вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
153 ₽
Ставка
5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 3 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5
|365 дней
|от 100 $ до 500 000 $
|0,5
|365 дней
|от 100 € до 500 000 €
|0,01
в случае, когда сумма вклада превышает 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро, проценты начисляются следующим образом: на сумму вклада в размере 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро процентная ставка составит 5% в рублях и 0,5% в долларах/евро, а на сумму вклада, превышающую 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро - 2,5% в рублях, 0,1 в долларах и 0,01% евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 20 000 рублей, 500 долларов/евро
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
на условиях вклада "Веста - Бессрочный"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Кошелек» в 1 городе России
6 913
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
- 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- Сайт
- www.ibv.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный(495) 637-80-70 — для Московского региона(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Клуб Трехсот
|7,77
|700 000 ₽
|Посмотреть
|Веста - Максимум
|7,7
|3 500 000 ₽
|Посмотреть
|Веста - Капитал
|7,3
|7 000 000 ₽
|Посмотреть
|Веста - Копилка
|7,2
|3 500 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть