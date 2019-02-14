Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

в случае, когда сумма вклада превышает 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро, проценты начисляются следующим образом: на сумму вклада в размере 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро процентная ставка составит 5% в рублях и 0,5% в долларах/евро, а на сумму вклада, превышающую 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро - 2,5% в рублях, 0,1 в долларах и 0,01% евро