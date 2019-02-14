Вход

Веста - Кошелек

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
153
Ставка
5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 3 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5
365 дней
от 100 $ до 500 000 $ 0,5
365 дней
от 100 € до 500 000 € 0,01

в случае, когда сумма вклада превышает 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро, проценты начисляются следующим образом: на сумму вклада в размере 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро процентная ставка составит 5% в рублях и 0,5% в долларах/евро, а на сумму вклада, превышающую 200 000 рублей, 2 500 долларов/евро - 2,5% в рублях, 0,1 в долларах и 0,01% евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 20 000 рублей, 500 долларов/евро

Досрочное расторжение
по ставке до востребования

на условиях вклада "Веста - Бессрочный"

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Кошелек» в 1 городе России
6 913
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
Сайт
www.ibv.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Клуб Трехсот 7,77 700 000 ₽ Посмотреть
Веста - Максимум 7,7 3 500 000 ₽ Посмотреть
Веста - Капитал 7,3 7 000 000 ₽ Посмотреть
Веста - Копилка 7,2 3 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще