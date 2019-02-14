Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно от 15 000 рублей, 500 долларов/евро;

не более двукратной суммы первоначального взноса;

прекращается за 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно минимальный неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 17 500 долларов/евро;

при уменьшении суммы вклада до предыдущего порогового значения процентная ставка по вкладу уменьшается автоматически Досрочное расторжение по ставке до востребования на условиях вклада «Веста - Бессрочный» Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 11:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.