Веста - Капитал
Веста,
Веста вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
528 267 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|365 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,6
|от 3 500 000 ₽
|7
|от 7 000 000 ₽ до 70 000 000 ₽
|7,3
|365 дней
|от 25 000 $
|2,25
|от 120 000 $
|2,4
|от 230 000 $ до 1 000 000 $
|2,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- от 15 000 рублей, 500 долларов/евро;
- не более двукратной суммы первоначального взноса;
- прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
- минимальный неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 17 500 долларов/евро;
- при уменьшении суммы вклада до предыдущего порогового значения процентная ставка по вкладу уменьшается автоматически
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
на условиях вклада «Веста - Бессрочный»
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Капитал» в 1 городе России
7 368
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
- 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- ОГРН
- 1026000001796
- Сайт
- www.ibv.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный(495) 637-80-70 — для Московского региона(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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