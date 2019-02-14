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Веста - Капитал

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
528 267
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
365 дней
от 1 000 000 ₽ 6,6
от 3 500 000 ₽ 7
от 7 000 000 ₽ до 70 000 000 ₽ 7,3
365 дней
от 25 000 $ 2,25
от 120 000 $ 2,4
от 230 000 $ до 1 000 000 $ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • от 15 000 рублей, 500 долларов/евро;
  • не более двукратной суммы первоначального взноса;
  • прекращается за 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
  • минимальный неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 17 500 долларов/евро;
  • при уменьшении суммы вклада до предыдущего порогового значения процентная ставка по вкладу уменьшается автоматически
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

на условиях вклада «Веста - Бессрочный»

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Капитал» в 1 городе России
7 368
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
ОГРН
1026000001796
Сайт
www.ibv.ru
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Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

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