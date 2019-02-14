Веста - Максимум
Веста,
Веста вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
133 642 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 10 000 ₽
|6,4
|7,4
|от 100 000 ₽
|6,5
|7,5
|от 700 000 ₽
|6,6
|7,6
|от 3 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|6,7
|7,7
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 10 000 $
|2,2
|2,4
|от 25 000 $
|2,3
|2,5
|от 150 000 $ до 500 000 $
|2,4
|2,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке вклада "Веста - Бессрочный"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Максимум» в 1 городе России
10 633
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
- 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- Сайт
- www.ibv.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный(495) 637-80-70 — для Московского региона(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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