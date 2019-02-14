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Веста - Максимум

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
133 642
Ставка
7,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 10 000 ₽ 6,4 7,4
от 100 000 ₽ 6,5 7,5
от 700 000 ₽ 6,6 7,6
от 3 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,7 7,7
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 10 000 $ 2,2 2,4
от 25 000 $ 2,3 2,5
от 150 000 $ до 500 000 $ 2,4 2,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке вклада "Веста - Бессрочный"

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Максимум» в 1 городе России
10 633
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
Сайт
www.ibv.ru
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Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

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