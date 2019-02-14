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Веста - Копилка

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
126 838
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 10 000 ₽ 5,9 6,9
от 100 000 ₽ 6 7
от 700 000 ₽ 6,1 7,1
от 3 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,2 7,2
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 10 000 $ 2 2,2
от 25 000 $ 2,1 2,3
от 150 000 $ до 500 000 $ 2,2 2,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • от 3 000 рублей или эквивалент в долларах/евро;
  • для вкладов заключенных на срок от 91 до 180 дней - прекращается за 45 дней до окончания срока вклада, от 181 дня и выше - за 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке вклада «Веста - Бессрочный»

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Веста - Копилка» в 1 городе России
8 804
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
Сайт
www.ibv.ru
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Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

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