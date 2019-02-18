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Костромаселькомбанк,

Костромаселькомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 015
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 50 000 ₽ 6
367 дней
от 2 000 $ 0,1
367 дней
от 2 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
при открытии вклада оформляется банковская карта Mastercard Standard или Mastercard Gold
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Подарок» в 1 городе России
4 845
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
Адрес
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
ОГРН
1024400003858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 3
Банкоматы 16
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Телефоны
(4942) 49-07-07

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