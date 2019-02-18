Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты при открытии вклада оформляется банковская карта Mastercard Standard или Mastercard Gold Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.