Гарантированный доход+
Костромаселькомбанк,
Костромаселькомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,09%
Сумма
от 300 €
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 €
Ставка
0,09%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|549 дней
|от 300 $
|0,02
|0,03
|0,04
|0,05
|0,06
|от 1 000 $
|0,04
|0,05
|0,06
|0,07
|0,08
|от 3 000 $
|0,05
|0,06
|0,07
|0,08
|0,09
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|549 дней
|от 300 €
|0,02
|0,03
|0,04
|0,05
|0,06
|от 1 000 €
|0,04
|0,05
|0,06
|0,07
|0,08
|от 3 000 €
|0,05
|0,06
|0,07
|0,08
|0,09
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по вкладам на 91 и 181 день - в течение всего срока действия, на 271, 367, 549 дней - в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантированный доход+» в 1 городе России
3 962
Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
- Адрес
- 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
- ОГРН
- 1024400003858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
(4942) 49-07-07
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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