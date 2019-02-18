Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам на 91 и 181 день - в течение всего срока действия, на 271, 367, 549 дней - в течение первых 180 дней Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 17:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.