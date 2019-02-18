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Гарантированный доход+

Костромаселькомбанк,

Костромаселькомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,09%
Сумма
от 300 €
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4
Ставка
0,09%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 367 дней 549 дней
от 300 $ 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
от 1 000 $ 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
от 3 000 $ 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
91 день 181 день 271 день 367 дней 549 дней
от 300 € 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
от 1 000 € 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
от 3 000 € 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам на 91 и 181 день - в течение всего срока действия, на 271, 367, 549 дней - в течение первых 180 дней

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантированный доход+» в 1 городе России
3 962
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
Адрес
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
ОГРН
1024400003858
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Телефоны
(4942) 49-07-07

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