Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;

вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «до востребования» вкладчика Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 398 дней - по ставке 4,1% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.