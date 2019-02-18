Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в рублях: от 91 до 180 дня - 2%, свыше 181 дня - 3% годовых;

в долларах/евро - по ставке "До востребования" Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1 п.п. при открытии вклада в рублях через интернет-банк при сумме первоначального взноса до 2 000 000 рублей Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.