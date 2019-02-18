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Стабильный

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
187
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 3 000 ₽ 6,05 6,2
181 день 367 дней
от 300 $ 0,3 0,4
181 день 367 дней
от 300 € 0,15 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей), 20 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

от 0,05 до 0,1 п.п. при открытии вклада в рублях посредством системы «Интернет-банк»

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 13 городах России
6 081
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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