Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей), 20 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях от 0,05 до 0,1 п.п. при открытии вклада в рублях посредством системы «Интернет-банк» Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 14:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.