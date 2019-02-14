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КУБ-Прогрессивный+

Кредит Урал Банк,

Кредит Урал Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,87%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
733
Ставка
4,87%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 ₽ 4,87
  • предусмотрено два периода начисления процентов: 1-367 дней - 5,2%, 368-1100 дней - 4,7%;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,2%);
  • вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «до востребования» вкладчика
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 366 дней со дня открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 4,45%, со 181 по 366 день - 4,95% годовых;
  • с 367 по 1 100 день: за первые 367 дней - 5,2%, с 368 дня - 4,7% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Прогрессивный+» в 1 городе России
4 974
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба

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