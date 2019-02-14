КУБ-Прогрессивный+
Кредит Урал Банк,
Кредит Урал Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,87%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
733 ₽
Ставка
4,87%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 ₽
|4,87
- предусмотрено два периода начисления процентов: 1-367 дней - 5,2%, 368-1100 дней - 4,7%;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,2%);
- вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «до востребования» вкладчика
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 366 дней со дня открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 367 дней: с 1 по 90 день - по ставке "До востребования", с 91 по 180 день - 4,45%, со 181 по 366 день - 4,95% годовых;
- с 367 по 1 100 день: за первые 367 дней - 5,2%, с 368 дня - 4,7% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 17:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Прогрессивный+» в 1 городе России
4 974
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33 — справочная служба
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