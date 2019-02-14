Максимум
Агропромкредит,
Агропромкредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
355 ₽
Ставка
7%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|370 дней
|549 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6,25
|6,5
|6,75
|7
|6,75
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей; для вкладов на 91 день - в течение всего срока, для вкладов от 181 дня - в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 25 городах России
43 677
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Золотой New
|7
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный New
|7
|2 000 000 ₽
|Посмотреть
|Энергия
|6,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Отличный
|6,28
|10 000 ₽
|Посмотреть
|13 зарплата
|6,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть