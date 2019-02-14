Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода выплата процентов каждые 183 дня Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 366 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях за полные 183 дня проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 31.01.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.