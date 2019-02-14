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Накопительный

Акибанк,

Акибанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1098 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
199 864
Ставка
6,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1098 дней
от 100 000 ₽ 6,5
от 1 000 000 ₽ 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
выплата процентов каждые 183 дня
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 366 дней срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полные 183 дня проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
31.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 8 городах России
11 088
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 17
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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Максимум (со страхованием) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
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Максимум (без страхования) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсия 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - 367 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - cтандарт 6,56 100 000 ₽ Посмотреть
С частичным изъятием! 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
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