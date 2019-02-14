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Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
12 779
Ставка
5,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 275 дней 367 дней 545 дней 735 дней 1098 дней
от 30 000 ₽ 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,3
от 100 000 ₽ 4,9 5 5 5 5 4,8 4,5
от 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 4,6
91 день 181 день 275 дней 367 дней 545 дней 735 дней 1098 дней
от 1 000 $ 0,2 0,6 0,6 0,85 0,85 0,85 0,5
от 3 500 $ 0,4 0,8 0,8 1,05 1,05 1,05 0,7
от 16 500 $ до 100 000 $ 0,5 0,9 0,9 1,15 1,15 1,15 0,8
91 день 181 день 275 дней 367 дней 545 дней 735 дней 1098 дней
от 750 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 2 500 € 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05
от 12 500 € до 75 000 € 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
оформляется банковская карта Visa/Mastercard/МИР
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм; для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения

на 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решай» в 34 городах России
7 466
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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