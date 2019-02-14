для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на счёт банковской карты
оформляется банковская карта Visa/Mastercard/МИР
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм; для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения
на 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.