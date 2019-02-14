для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты оформляется банковская карта Visa/Mastercard/МИР Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм; для студентов очной формы обучения и пенсионеров минимальная сумма вклада - 5 000 рублей, 100 долларов/евро Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при предъявлении пенсионного удостоверения на 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п в долларах/евро при предъявлении пенсионного удостоверения Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 13:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.