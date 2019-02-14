Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты 20-го числа каждого месяца за предыдущий календарный месяц Капитализация нет Особые условия открытие вклада возможно только при одновременном выпуске банковской карты по тарифному плану «Доходная карта» и установлении кредитного лимита в соответствии с условиями кредитного продукта «Доходная карта» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада;

только со счёта банковской карты Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 10:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.