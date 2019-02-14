Пенсионный — Забота
Тольяттихимбанк,
Тольяттихимбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 099 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 30 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад можно открыть при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный — Забота» в 1 городе России
4 329
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
- Адрес
- 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 71-81-71
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