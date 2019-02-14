Срочный
Тольяттихимбанк,
Тольяттихимбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR GBP
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 300 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 $
Ставка
2,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
- GBP
|91 день
|181 день
|1 год
|2 года
|от 300 $
|1,5
|2
|2,3
|—
|от 1 000 $
|—
|—
|—
|2,3
|91 день
|181 день
|1 год
|2 года
|от 300 €
|0,3
|0,7
|1
|—
|от 1 000 €
|—
|—
|—
|1,2
|91 день
|181 день
|1 год
|2 года
|от 300 £
|0,3
|0,7
|1
|—
|от 1 000 £
|—
|—
|—
|1,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежеквартально
проценты по вкладам на 91 день выплачиваются в конце срока, а по вкладам на 181 день, один и два года - ежеквартально; невостребованные в срок проценты увеличивают сумму вклада
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
5 110
Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
- Адрес
- 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 71-81-71
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