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Срочный

Тольяттихимбанк,

Тольяттихимбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR GBP
Ставка
до 2,30%
Сумма
от 300 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежеквартально
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
7 $
Ставка
2,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
  • GBP
91 день 181 день 1 год 2 года
от 300 $ 1,5 2 2,3
от 1 000 $ 2,3
91 день 181 день 1 год 2 года
от 300 € 0,3 0,7 1
от 1 000 € 1,2
91 день 181 день 1 год 2 года
от 300 £ 0,3 0,7 1
от 1 000 £ 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежеквартально
проценты по вкладам на 91 день выплачиваются в конце срока, а по вкладам на 181 день, один и два года - ежеквартально; невостребованные в срок проценты увеличивают сумму вклада
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
5 110
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71

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