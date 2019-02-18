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Удобный

БыстроБанк,

БыстроБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
139
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес.
от 5 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

от 1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 32 городах России
12 251
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 6
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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