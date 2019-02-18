Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма от 1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.