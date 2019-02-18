Удобный
БыстроБанк,
БыстроБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
139 ₽
Ставка
5,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|от 5 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
от 1 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 32 городах России
12 251
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходный плюс
|7,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальная ставка
|7,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый — Пенсионный
|5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый
|5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный вклад
|3
|100 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть