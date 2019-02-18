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Пополняемый

БыстроБанк,

БыстроБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
731 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 049
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
731 день
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей; общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада

Частичное снятие
возможно

до 40% от суммы всех поступлений на вклад

Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • 1-30 дней - базовая ставка 0,5% годовых+бонус;
  • 31-365 дней - 1,5% годовых+бонус;
  • 366-730 дней - 5% годовых+бонус
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+2 п.п. в рамках бонуса «Юбилейный»

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 42 городах России
16 105
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 6
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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