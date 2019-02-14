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Классический

Кузнецкий,

Кузнецкий вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 139
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 555 дней 777 дней 1097 дней
от 10 000 ₽ 0,75 4,25 6,1 6,5 6,55 7,5 5 4,75
от 250 000 ₽ 1 4,5 6,15 6,55 6,6 7,5 5,25 5
от 500 000 ₽ 1,25 4,75 6,2 6,6 6,65 7,5 5,5 5,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении средств во вкладе более половины срока - в размере 1/2 первоначальной ставки

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 13 городах России
5 908
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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