Фундаментальный+
Алтайкапиталбанк,
Алтайкапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
61 343 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 1 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении 30 дней после при подписании двустороннего соглашения
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фундаментальный+» в 8 городах России
5 513
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
- Адрес
- 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3814) 63-62-14
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный (ежемесячно)
|7,2
|1 000 000 ₽
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|Срочный (льготное досрочное расторжение)
|6,8
|5 000 ₽
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|Срочный (в конце срока)
|6,7
|30 000 ₽
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|Срочный (в валюте)
|1,2
|30 000 $
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