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Фундаментальный+

Алтайкапиталбанк,

Алтайкапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
61 343
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 1 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

по истечении 30 дней после при подписании двустороннего соглашения

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фундаментальный+» в 8 городах России
5 513
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
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Телефоны
(3814) 63-62-14

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