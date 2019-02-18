Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей;

в течение первых 365 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно до 50% от суммы всех поступлений на вклад Досрочное расторжение на льготных условиях 1-30 дней - 0,5% годовых+бонус;

31-365 дней - 1,5% годовых+бонус;

366-730 дней - 5% годовых+бонус Увеличение ставки возможно при других условиях +2 п.п. в рамках бонуса «Юбилейный»;

+0,5 п.п. для вкладчиков, получающих пенсию на счет "Пенсионный" Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.