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Срочный (в валюте)

Алтайкапиталбанк,

Алтайкапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 30 000 $
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
180 $
Ставка
1,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
182 дня 370 дней
от 30 000 $ 1,2
182 дня 370 дней
от 500 € 0,42
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (в валюте)» в 8 городах России
4 139
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
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Телефоны
(3814) 63-62-14

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