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Накопительный новый

Кузнецкий,

Кузнецкий вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
24 827
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 271 день 367 дней 555 дней 777 дней 1097 дней
от 10 000 ₽ 5 5,25 5,5 5,75 4,5 4,25
от 100 000 ₽ 5,25 5,5 5,75 6 4,75 4,5
от 250 000 ₽ 5,5 5,75 6 6,25 5 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей; в течение 91 дня со дня открытия вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный новый» в 13 городах России
5 176
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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