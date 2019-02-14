Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей; в течение 91 дня со дня открытия вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 15:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.