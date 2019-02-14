Накопительный новый
Кузнецкий,
Кузнецкий вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 827 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|271 день
|367 дней
|555 дней
|777 дней
|1097 дней
|от 10 000 ₽
|5
|5,25
|5,5
|5,75
|4,5
|4,25
|от 100 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,75
|6
|4,75
|4,5
|от 250 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6,25
|5
|4,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей; в течение 91 дня со дня открытия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный новый» в 13 городах России
5 176
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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