Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 92 дней - по ставке вклада "До востребования";

93-180 дней - 4,5%;

181-320 дней - 6%;

свыше 320 дней - 6,8% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 15:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.