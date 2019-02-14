Срочный (ежемесячно)
Алтайкапиталбанк,
Алтайкапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 976 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 100 000 ₽
|7,1
|от 1 000 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- доступен при переоформлении любого срочного вклада банка, закончившегося по сроку
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (ежемесячно)» в 8 городах России
7 560
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
- Адрес
- 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3814) 63-62-14
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный (льготное досрочное расторжение)
|6,8
|5 000 ₽
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|Срочный (в конце срока)
|6,7
|30 000 ₽
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|Фундаментальный+
|6
|1 000 000 ₽
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|Срочный (в валюте)
|1,2
|30 000 $
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