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Срочный (ежемесячно)

Алтайкапиталбанк,

Алтайкапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
71 976
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 100 000 ₽ 7,1
от 1 000 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • доступен при переоформлении любого срочного вклада банка, закончившегося по сроку
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 180 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный (ежемесячно)» в 8 городах России
7 560
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, д. 38а
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в вашем городе Барнаул
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Телефоны
(3814) 63-62-14

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