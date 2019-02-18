Вход
Поиск

Валютный вклад

БыстроБанк,

БыстроБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 1 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока, ежемесячно или ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 $
Ставка
3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1096 дней
от 100 $ 0,1 1,5 2 2 2,5 3
от 1 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1096 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока, ежемесячно или ежеквартально
Капитализация
ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно
  • на срок до 365 дней - в течение всего срока, на срок более одного года - в течение первых 365 дней;
  • общая сумма дополнительных взносов не может превышать 10-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

до 40% от текущей суммы вклада (включая причисленные проценты)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный вклад» в 7 городах России
8 009
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ижевск
Отделения 6
Банкоматы 14
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходный плюс 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Максимальная ставка 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Удобный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый — Пенсионный 5 1 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще