Валютный вклад
БыстроБанк,
БыстроБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 1 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока, ежемесячно или ежеквартально
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 $
Ставка
3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 1 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 731 дня
|от 732 до 1096 дней
|от 100 $
|0,1
|1,5
|2
|2
|2,5
|3
|от 1 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 731 дня
|от 732 до 1096 дней
|от 100 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока, ежемесячно или ежеквартально
- Капитализация
- ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно
- на срок до 365 дней - в течение всего срока, на срок более одного года - в течение первых 365 дней;
- общая сумма дополнительных взносов не может превышать 10-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
до 40% от текущей суммы вклада (включая причисленные проценты)
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный вклад» в 7 городах России
8 009
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|7,5
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|Максимальная ставка
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|Удобный
|5,5
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|Пополняемый — Пенсионный
|5
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|Пополняемый
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