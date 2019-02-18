Параметры вклада Выплата процентов в конце срока, ежемесячно или ежеквартально Капитализация ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно на срок до 365 дней - в течение всего срока, на срок более одного года - в течение первых 365 дней;

общая сумма дополнительных взносов не может превышать 10-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: до 40% от текущей суммы вклада (включая причисленные проценты) Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.