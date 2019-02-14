Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первого года Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 6 месяцев до 1 года - 50% от ставки;

от 1 года до 1 года и 6 месяцев - 70% от ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 11:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.