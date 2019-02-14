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Срочный накопительный

ФорБанк,

ФорБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 250 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
91 $
Ставка
0,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 250 $ 0,2 0,4 0,7 0,8
от 10 000 $ до 500 000 $ 0,4 0,7 0,8 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • остаток на вкладе должен быть не более 500 000 долларов
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный» в 11 городах России
8 705
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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