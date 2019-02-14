Срочный накопительный
ФорБанк,
ФорБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 250 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
91 $
Ставка
0,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 250 $
|0,2
|0,4
|0,7
|0,8
|от 10 000 $ до 500 000 $
|0,4
|0,7
|0,8
|0,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- остаток на вкладе должен быть не более 500 000 долларов
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный» в 11 городах России
8 705
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8-800-511-86-97(499) 705-86-97
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