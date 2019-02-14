Коммерческий
Мурманский Социальный Коммерческий Банк,
Мурманский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 121 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 106 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|121 день
|241 день
|367 дней
|от 20 000 ₽
|3,5
|5
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок хранения вклада
- 5 000 рублей;
- в течение первой половины срока хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коммерческий» в 2 городах России
4 048
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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