Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 20 000 рублей;

в первую половину срока хранения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе до 90 дней проценты пересчитываются по ставке - 1%, свыше 91 дня - 2% Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 15:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.