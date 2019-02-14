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Венец вклад

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,07%
Сумма
от 1 000 €
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
52
Ставка
0,07%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 545 дней
от 1 000 $ 0,01 0,01 0,01 0,01
от 5 000 $ 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 $ 0,01 0,01 0,03 0,05
от 50 000 $ 0,01 0,01 0,05 0,06
от 75 000 $ 0,01 0,01 0,06 0,07
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 545 дней
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
от 5 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,03 0,05
от 50 000 € 0,01 0,01 0,05 0,06
от 75 000 € 0,01 0,01 0,06 0,07
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 7 городах России
4 777
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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