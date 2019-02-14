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Три валюты

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
17 815
Ставка
5,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 700 000 ₽ 5,1 5,05
от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 11 300 $ 0,7 0,65
от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней
от 9 200 € 0,1 0,1

минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на три года категории Maestro, Visa Electron, Masterсard Express Card, Visa Express Card
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее одного месяца до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Три валюты» в 10 городах России
5 622
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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