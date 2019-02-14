минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на три года категории Maestro, Visa Electron, Masterсard Express Card, Visa Express Card Капитализация ежеквартально Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее одного месяца до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 14:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.