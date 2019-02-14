Три валюты
Энерготрансбанк,
Энерготрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 815 ₽
Ставка
5,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 700 000 ₽
|5,1
|5,05
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 11 300 $
|0,7
|0,65
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 9 200 €
|0,1
|0,1
минимальная сумма вклада в долларах/евро эквивалентна сумме в рублях согласно курсу Банка России на дату открытия вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на три года категории Maestro, Visa Electron, Masterсard Express Card, Visa Express Card
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее одного месяца до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Три валюты» в 10 городах России
5 622
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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