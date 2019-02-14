Комфорт
Энерготрансбанк,
Энерготрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
86 564 ₽
Ставка
5,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 30 000 ₽
|5,45
|5,3
|4,95
|4,6
|от 300 000 ₽
|5,6
|5,45
|5,1
|4,75
|от 3 000 000 ₽
|5,75
|5,6
|5,25
|4,9
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 1 000 $
|0,5
|0,65
|0,45
|0,4
|от 10 000 $
|0,6
|0,75
|0,55
|0,5
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 548 дней
|от 549 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,05
|0,1
|0,05
|0,01
|от 10 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 3 года категории Maestro, Visa Electron, MasterCard Express Card, Visa Express Card
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
- 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 1 000 евро на сроки 181-270 и 366-548 дней и от 10 000 евро на 549-730 дней) при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфорт» в 10 городах России
6 171
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- ОГРН
- 1023900000080
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная
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Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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