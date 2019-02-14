Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на сумму от 300 000 рублей по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 3 года категории Maestro, Visa Electron, MasterCard Express Card, Visa Express Card Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее одного месяца до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях 0,25 п.п. в рублях, 0,05 п.п. в долларах, 0,02 п.п. в евро (от 1 000 евро на сроки 181-270 и 366-548 дней и от 10 000 евро на 549-730 дней) при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.