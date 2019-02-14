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VIP

Старооскольский Агропромбанк,

Старооскольский Агропромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,25%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
564 516
Ставка
8,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 500 до 1000 дней
от 3 000 000 ₽ 8
от 5 000 000 ₽ 8,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 250 дней - по ставке 5% годовых (от 3 000 000 рублей), по ставке 6,5% годовых (от 5 000 000 рублей)

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 1 городе России
4 086
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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Ваш капитал 6,5 300 000 ₽ Посмотреть
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