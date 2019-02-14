Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 250 дней - по ставке 5% годовых (от 3 000 000 рублей), по ставке 6,5% годовых (от 5 000 000 рублей) Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.