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Классический

Чувашкредитпромбанк,

Чувашкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
44 877
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 500 ₽ 5 5,35
от 10 000 ₽ 5,25 4,75
от 50 000 ₽ 5 5,35 5,25 4,75
от 200 000 ₽ 5,25 5,6 5,5 5,25
от 700 000 ₽ 5,25 5,6 5,5 5,25
от 3 000 000 ₽ 6 5,85 5,75 5,25
от 10 000 000 ₽ 6 5,85 5,75 5,25
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 100 $ 0,01 0,01 0,04 0,04
от 2 000 $ 0,01 0,01 0,08 0,08
от 20 000 $ 0,01 0,01 0,08 0,08
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,04 0,04
от 2 000 € 0,01 0,01 0,08 0,08
от 20 000 € 0,01 0,01 0,08 0,08
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 500 долларов/евро; не позднее 30 дней до даты окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 8 городах России
7 487
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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