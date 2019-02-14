Вход

Популярный

Чувашкредитпромбанк,

Чувашкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 553
Ставка
5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 20 000 ₽ 4,25 4,5 4,75 5
181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 1 000 $ 0,01 0,01 0,01 0,01
181 день 271 день 367 дней 550 дней
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

500 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 30 дней до даты окончания вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Популярный» в 8 городах России
4 752
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный выбор 6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Классический 6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Новый пенсионный 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 4,7 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще