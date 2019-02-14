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Срочный с дополнительными взносами и неснижаемым остатком

Старооскольский Агропромбанк,

Старооскольский Агропромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
799 737
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 года
от 10 000 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный с дополнительными взносами и неснижаемым остатком» в 1 городе России
5 078
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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