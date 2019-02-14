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Пенсионный

Чувашкредитпромбанк,

Чувашкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,70%
Сумма
от 10 ₽
Срок
375 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней
от 10 ₽ 4,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 8 городах России
4 311
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
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Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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