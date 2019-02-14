Удобный
Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),
Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
0,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|360 дней
|от 1 000 $
|0,3
|360 дней
|от 1 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 2 городах России
3 541
Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
- Адрес
- 172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
- ОГРН
- 1026900000170
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Торжок
- Телефоны
-
(48251) 9-17-30
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Для посетителей Банки.ру
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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