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Удобный

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 $
Ставка
0,3%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
360 дней
от 1 000 $ 0,3
360 дней
от 1 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 2 городах России
3 541
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Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
(48251) 9-17-30

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