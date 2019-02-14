Вход

Срочный

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк),

Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
62
Ставка
2,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 5 000 ₽ 2,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
3 731
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Торжок»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
ОГРН
1026900000170
Отделения и банкоматы
в вашем городе Торжок
Отделения 4
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(48251) 9-17-30

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс 6,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Особый 6 50 000 ₽ Посмотреть
Классический 1 10 000 $ Посмотреть
Оптимальный 1 100 ₽ Посмотреть
Доходный 0,8 5 000 $ Посмотреть
Удобный 0,3 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще